Maltempo: grandinata a Firenze, anche su vigneti in colline

Una nuova perturbazione, con grandine, su Firenze e la provincia verso l'ora di pranzo ha colpito anche le coltivazioni nelle colline, vigneti compresi.

Lo segnala Coldiretti spiegando che a Impruneta una grandinata con "chicchi di ghiaccio, grandi come noccioline, hanno ferito i frutti e troncato i rami delle viti".

"La caduta della grandine nelle campagne - spiega Coldiretti Firenze - è la più dannosa in questa fase stagionale per le perdite irreversibili che provoca alle coltivazioni. Un evento climatico avverso che si ripete sempre con maggiore frequenza e a cambiare è la dimensione dei chicchi aumentata considerevolmente negli ultimi anni con la caduta di veri blocchi di ghiaccio. Lo scorso anno, in Italia, solo nelle aziende agricole assicurate i danni provocati dalla grandine hanno raggiunto la cifra record di oltre mezzo miliardo di euro".

Ieri pomeriggio una violenta precipitazione ha causato ingenti danni, provocando allagamenti nelle case, acqua, fango e detriti nelle strade di alcune frazioni di Bagno a Ripoli, a sud di Firenze. Il sindaco Francesco Casini ha parlato di "bomba d'acqua" e di "impressionante quantità d'acqua caduta in breve tempo" sui social, inoltre ha segnalato smottamenti con piccole frane e "criticità" sul reticolo idraulico (fossi, borri e canali). "La situazione con il cessare delle piogge si sta normalizzando", scrive sempre Casini pubblicando delle immagini, "e i danni sono limitati".