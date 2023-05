Le fotografie surrealiste di Bart Herreman in mostra a Massa

(ANSA) - MASSA, 24 MAG - La mostra fotografica di Bart Herreman 'L'insostenibile leggerezza dell'Irrealtà' sarà visibile da giovedì 25 maggio e fino al 17 giugno nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Ducale a Massa (Massa Carrara). L'esposizione, organizzata dall'Associazione Quattro Coronati con il patrocinio della Provincia di Massa - Carrara, vede in mostra 35 fotografie, alcune di grande formato, che descrivono il percorso creativo di un artista, padrone delle tecniche di photoshop, che usa la sua macchina fotografica, ma anche lo smartphone, per cogliere alcuni particolari della realtà per re-inventarli e collocarli in un nuovo mondo, del tutto surreale e immaginifico.

"Ogni sua opera ha la capacità di rappresentare i sogni, le visioni e le fantasie di chi la osserva - spiega Mauro Daniele Lucchesi dell'Associazione Quattro Coronati -. Di fronte alle opere di Bart Herreman la straordinaria capacità tecnica realizzativa passa in secondo piano rispetto al messaggio che l'artista ci vuole inviare, un modo di vivere, una filosofia che spinge a travalicare i nostri limiti, a perseguire obiettivi apparentemente irraggiungibili, a superare ostacoli apparentemente insormontabili". La mostra sarà aperta dal martedì al sabato ad ingresso libero dalle 16.30 alle 19 nel Salone degli Svizzeri del Palazzo Ducale di Massa, (ANSA).