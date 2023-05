Nuova edizione Ultravox Firenze, oltre 100 spettacoli

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAG - Musica, con i concerti di Kraftwerk, One Ok Rock, John Cale e Carl Brave, ma anche spettacoli, festival a tema, area sportiva, cinema e sport: è quanto propone la nuova stagione 2023 di Ultravox Firenze, l'iniziativa che si svolge nel parco delle Cascine, all'anfiteatro Ernesto De Pascale, con oltre 100 eventi estivi.

Il nuovo cartellone è stata presentato oggi a Firenze.

Dopo le 100mila presenze della passata stagione, si spiega, torna lo spazio estivo all'anfiteatro, un'area verde con due anime: il main stage dell'anfiteatro, con i concerti e l'adiacente prato delle Cornacchie, aperto tutti i giorni con spettacoli, tra gli altri, dei Matti delle Giuncaie, Bobo Rondelli, Rino Gaetano Band. Tra le novità il Decathlon sport village e il Big air bag, mentre sono confermati i festival a tema: da quello del volo al Firenze Cosplay festival, da quello della bistecca di Firenze a quello dedicato alle birre artigianali toscane.

La nuova stagione si apre il 23 maggio sulle note degli Zeppelin con i Norge, la più amata tribute band italiana di Plant e soci. Tra gli altri concerti in programma fino a settembre ci sono Tinariwen (14 giugno), Verdena (28 luglio), Carl Brave (10 luglio), Ernia (14 luglio), Naska (16 giugno), Bresh + Neima Ezza (21 giugno), Nait + Silent Bob (22 giugno), Bnkr44 (23 giugno), Rancore (25 giugno), Nobraino (28 giugno), Nitro + Kid Yugi (29 giugno), Dardust (8 settembre), Lucio Corsi (9 settembre). (ANSA).