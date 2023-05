A Firenze maxischermi in più luoghi per finale di Coppa Italia

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAG - Mercoledì la Fiorentina giocherà a Roma in finale di Coppa Italia contro l'Inter: per chi rimane in città saranno allestiti otto maxischermi negli spazi estivi del Comune in concessione in modo da poter vedere la gara dell'Olimpico. L'annuncio è stato dato dal sindaco di Firenze Dario Nardella, su Facebook. A questi si aggiungeranno quelli privati.

Gli otto maxischermi saranno collocati all'Anconella Garden, all'Habana 500, al Fiorino sull'Arno, a La Toraia, alle Caffè Letterario Le Murate, al Light Campo di Marte, all'Off Bar e all'Ultravox. Inoltre durante la serata Porta Romana, Porta San Gallo, Porta al Prato, Porta San Frediano e Porta alla Croce si illumineranno di viola.

"Mercoledì per la finale di Coppa Italia ci saranno maxischermi in vari luoghi della città - ha scritto Nardella -.

Ringraziamo i gestori di questi spazi e tutti gli esercenti che si stanno dando da fare per offrire questo servizio ai tifosi viola anche in altri luoghi della città". (ANSA).