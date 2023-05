Oltre 1 chilo di eroina nascosto nello stomaco, 2 arresti

(ANSA) - EMPOLI, 21 MAG - Un chilo di eroina, suddiviso in ovuli e piccole palline termosaldate in cellophane, già pronte per la vendita, sono state rinvenute dai carabinieri di Empoli (Firenze) in un'abitazione del centro empolese, all'interno di un cassetto con doppio fondo: due uomini di 34 anni sono stati arrestati per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dagli accertamenti condotti dai militari, gli ovuli rinvenuti erano appena stati igienizzati, segno che, precedentemente occultati nel corpo del verosimile 'corriere', fossero da poco stati espulsi, spiegano gli investigatori.

I due, nigeriani, sono stati sottoposti ad ulteriori esami presso l'ospedale San Giuseppe di Empoli dove, a seguito di radiografia, è stato possibile scoprire che uno di loro occultava altri 28 ovuli all'interno del proprio stomaco. E' stato ricoverato ed è piantonato dai militari, in attesa dell'espulsione dello stupefacente restante che, unito a quello già rinvenuto, dovrebbe raggiungere indicativamente l'ammontare di un chilo e mezzo.

Oltre alla sostanza stupefacente i militari hanno trovato nell'abitazione circa 4.000 euro in contanti, ritenuti provento di attività di spaccio, un bilancino di precisione, altro materiale per il confezionamento e cinque telefoni cellulari utilizzati per i contatti con i clienti: tutto è stato sequestrato. L'eroina, una volta venduta, avrebbe fruttato sul mercato all'incirca centomila euro. (ANSA).