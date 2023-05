Maltempo: in Alto Mugello piogge aggravano saturazione suolo

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAG - Le piogge delle ultime 24 ore "continuano ad aggravare la saturazione del suolo" nell'Alto Mugello: per questo la Protezione civile della Città metropolitana di Firenze rinnova l'invito a "evitare spostamenti e non raggiungere le zone appenniniche". Tutta la popolazione coinvolta, aggiunge la Protezione civile, "sia pur in presenza di molti disagi, sta collaborando con le autorità, dimostrando grande senso di responsabilità".

Le persone nelle frazioni isolate, dunque raggiungibili soltanto con mezzi d'emergenza, sono circa 500. Al momento le principali viabilità interrotte sono la Sp 610 Montanara Imolese e la Sp 58 Piancaldolese (Firenzuola), la Sp 306 Casolana Riolese e la Sp 477 dell'Alpe di Casaglia (Palazzuolo sul Senio), la Sp 29 Traversa di Lutirano, la Sp 20 Modiglianese (Marradi) e la Ss 67 Tosco-Romagnola (San Godenzo) in prossimità del passo del Muraglione.

Stamani intanto dal Centro operativo comunale di Palazzuolo sul Senio sono partiti 20 tecnici del Sast: alcune squadre stanno provvedendo all'evacuazione di persone isolate e di persone residenti in zone diventate pericolose o a rischio, una squadra sta facendo un sopralluogo tra il Passo della Colla ed il Passo della Sambuca per un masso pericolante sul bordo della strada, e un'altra squadra si sta muovendo verso la località Baffadi per recuperare viveri e rifornimenti da portare a famiglie in difficoltà. (ANSA).