Maltempo, codice giallo in Alto Mugello anche domani

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAG - La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala la proroga del codice giallo con rischio idrogeologico-idraulico fino a tutto sabato 20 maggio per l'area della Romagna-Toscana, ovvero alto Mugello (Firenze), colpito nei giorni scorsi dal maltempo, con decine di frane). Le previsioni, si spiega, sono di deboli precipitazioni ma si teme per l'elevato stato di saturazione del terreno, con possibilità di innesco di nuove frane o riattivazione di quelle già presenti.

Al momento, ricorda la Metrocittà, le principali viabilità interrotte sono la Sp 610 Montanara Imolese e la Sp 58 Piancaldolese (Firenzuola), la Sp 306 Casolana Riolese e la Sp 477 dell'Alpe di Casaglia (Palazzuolo sul Senio), la Sp 29 Traversa di Lutirano e la Sp 20 Modiglianese (Marradi), la Ss 67 Tosco-Romagnola (San Godenzo). I collegamenti stradali e ferroviari tra le zone colpite e le Provincie Emiliano-Romagnole sono interrotti. "Rinnoviamo l'invito ad evitare spostamenti - dichiara Massimo Fratini, consigliere della Città Metropolitana delegato alla Protezione civile -. I comuni e tutte le strutture tecniche ed operative sono impegnate per dare assistenza alla popolazione ed eseguire interventi tecnici". (ANSA).