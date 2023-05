180 frane in due giorni nell'Alto Mugello

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAG - Nell'Alto Mugello (Firenze) per il maltempo "ho contato su tutti e 4 i comuni 180 frane segnalate sulle strade nel corso degli ultimi due giorni", e "e non saranno solo queste perché essendo zone a basso presidio umano ci renderemo conto ancora di più degli effetti: ieri sera c'erano 250 persone isolate". Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, in una conferenza stampa a Firenze.

"Le società che gestiscono gli acquedotti - ha spiegato - mi hanno detto che la montagna sta subendo delle modifiche profonde e tutto questo significa un impegno che ci riporta al caso emblematico della scolaresca o di tanti casolari isolati dove la gente si può raggiungere solo telefonicamente. Ripeto: 180 frane accertate".

Intanto, secondo quanto reso noto dalla Prefettura di Firenze, a Marradi è terminata ieri l'evacuazione dei 60 ospiti del Centro olistico di meditazione, grazie a un elicottero della flotta dei Vigili del fuoco. La situazione del traffico ferroviario è caratterizzata da criticità riguardanti la tratta Marradi-Faenza a causa di problemi di dissesto situati nel territorio romagnolo. La tratta della rete locale Faentina è aperta fino a Marradi. Sono riaperte la SP32 della Faggiola e la SP 477 direzione Passo della Colla, la SP 610 'Montanara Imolese', la SP58 Piancaldoli. (ANSA).