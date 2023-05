Pisa città dei robot, torna il Festival

(ANSA) - PISA, 18 MAG - Pisa da domani diventa la città dei robot grazie alla terza edizione del Festival della robotica, che si svolgerà fino a domenica 21 maggio, e sarà aperto da Mauro Ferrari, presidente della Fondazione Tech Care, organizzatrice della rassegna. Nella tre giorni pisana sono previsti eventi di divulgazione scientifica (seminari, workshop ed esposizioni) a ingresso libero e gratuito nelle due sedi degli Arsenali Repubblicani e della Stazione Leopolda.

Si comincia con due talk show: il primo alle 18.15, 'Mamma mia, che robaccia! Dai laboratori alla vita reale' con ospiti Giusy Versace, ex atleta paralimpica e senatrice, Paolo Dario, professore emerito della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa; a seguire, alle 18.45, 'Con la testa e con il cuore si va ovunque.

Le sfide della robotica', con la partecipazione di Arianna Menciassi, docente di robotica biomedica e prorettrice vicaria alla Sant'Anna, Antonio Bicchi, professore di automatica all'Università di Pisa e Adriano Fabris, docente di filosofia morale all'Ateneo pisano.

"Il Festival - spiegano gli organizzatori - si propone come un evento culturale attraverso un programma denso di eventi a carattere scientifico-divulgativo per rispondere alle aspettative, alla curiosità e agli interrogativi che si pone un pubblico ampio e variegato. E vuole mostrare lo stato dell'arte della robotica e, almeno in parte, dell'intelligenza artificiale, declinata nei temi dell'agricoltura, del cinema, dell'arte e della cultura, dell'ingegneria, della medicina, dell'educazione scolastica, del commercio e dell'industria".

Il programma completo è su roboticafestival.it. (ANSA).