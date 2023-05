Muore durante manutenzione della funivia Seceda in val Gardena

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAG - Incidente mortale sul lavoro, questa mattina intorno alle 9.20, durante la manutenzione della funivia Seceda in val Gardena, attualmente chiusa in attesa dell'avvio della stagione estiva.

La vittima è un operaio manutentore, originario della Toscana, che stava lavorando su una cabina della funivia ed - così le prime informazioni - era regolarmente legato. Durante lo spostamento da una cabina all'altra per motivi non ancora da chiarire la corda a cui era assicurato si è tagliata e lui è precipitato da un'altezza di circa 60 metri, morendo sul colpo.

L'allarme è stato lanciato da un collega di lavoro che si trovava in una delle due cabine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ortisei, il soccorso alpino della Guardia di finanza di Vipiteno, il soccorso alpino della val Gardena e l'elisoccorso Pelikan 1.

(ANSA).