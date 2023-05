In sette giorni 952 nuovi casi e 20 morti per Covid in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAG - Negli ultimi sette giorni 952 nuovi casi e 20 morti per Covid in Toscana secondo il nuovo aggiornamento settimanale riferito stamani dalla Regione. Le ultime vittime sono state 5 nell'area di Siena, 4 in quella di Firenze, 3 a Pistoia, 2 a Livorno e Arezzo, 1 a Prato, Pisa, Grosseto e 1 non residente in Toscana. Sale a 11.750 il numero dei decessi dall'inizio dell'epidemia.

I nuovi casi settimanali (279 confermati con tampone molecolare, 673 con test rapido) portano il numero dei contagi rilevati in regione dall'inizio della pandemia a 1.603.627. I guariti crescono del +0,1% - 1.285 persone con tampone negativo nella settimana - e raggiungono quota 1.586.865 (99% dei casi totali).

I positivi attuali, a stamani, sono 5.015. Tra loro sono ricoverate in ospedale 132 persone (-12 il saldo fra ricoveri e dimissioni rispetto alla settimana precedente, pari al -8,3%) di cui sette in terapia intensiva (+1 persona il saldo, pari al +16,7%). Gli altri 4.883 positivi sono in isolamento a casa, "perché - spiega la Regione - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi" (-338 rispetto alla settimana precedente, pari al -6,5%). (ANSA).