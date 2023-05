Controlli in ditta pronto moda a Prato, sequestrati 500mila capi

(ANSA) - PRATO, 18 MAG - Circa 500.000 da capi d'abbigliamento, del valore commerciale stimabile in oltre 1.500.000 di euro, sono stati sequestrati in una ditta del settore dei 'Pronto moda', situata nella zona industriale di Prato, dai militari del comando provinciale della guardia di finanza.

Nel mese di marzo erano stati controllati 42 esercizi commerciali dei pronto moda nei quali erano stati sequestrati circa 2.400.000 capi d'abbigliamento. "Come nei precedenti controlli - spiegano i finanzieri in una nota - le attività sono state indirizzate a verificare il rispetto della normativa prevista in materia di tracciabilità della filiera di produzione e commercializzazione degli articoli di abbigliamento pratesi, con specifico riferimento al marchio '100% Made in Italy' ovvero alle altre diciture e contrassegni analogamente sottendenti l'asserita origine interamente italiana dei prodotti commercializzati, con l'obiettivo di rilevare irregolarità nell'indicazione del produttore o della composizione tessile dei prodotti, elementi fondamentali per garantire gli standard qualitativi della produzione tessile". "Anche stavolta l'obiettivo controllato non è risultato in regola con i requisiti richiesti dalla normativa vigente - concludono i militari -, posto che sono stati sottoposti a sequestro circa 500.000 articoli costituiti da capi d'abbigliamento, con indicazione 'Prodotto interamente in Italia' o '100% Made in Italy', in violazione di quanto previsto dalla specifica normativa in materia". (ANSA).