Tredicenne aggredito per rapina in zona stazione a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAG - Un tredicenne è stato colpito con due pugni per rapinarlo del cellulare. E' accaduto ieri intorno alle 17 nei pressi della stazione Santa Maria Novella di Firenze, presunto responsabile un 22enne poi arrestato dai carabinieri. Secondo quanto spiegato il giovane, di origine senegalese, già noto alle forze dell'ordine, è stato accusato di tentata rapina. Il responsabile dell'aggressione, dopo aver colpito il ragazzino, ha desistito e si sarebbe dato alla fuga.

Tutto è avvenuto alla fermata della tramvia Alamanni. Il tredicenne, fiorentino, stava salendo sul convoglio quando l'arrestato, così è stato ricostruito, avrebbe provato a prendergli lo smartphone. La vittima ha reagito e l'aggressore, secondo quanto emerso dal racconto anche di alcuni testimoni, per vincere le sue resistenze gli avrebbe sferrato due pugni in testa. Ma il tredicenne ha tenuto saldo in mano il cellulare e il suo aggressore sarebbe scappato. Un testimone ha rintracciato una pattuglia dei carabinieri che era impegnata in un servizio di controllo alla stazione e i militari, sulla base della descrizione fatta dalla vittima e da tre testimoni, hanno individuato il 22enne quale presunto autore. Quando è stato fermato il giovane straniero aveva in tasca un coltello, una biglia in acciaio e un po' di hashish.

Il tredicenne non ha fatto ricorso, nell'immediato, alle cure mediche ed e' stato affidato alla madre. (ANSA).