San Patrizio Festival a Livorno, arriva la cultura dell'Irlanda

(ANSA) - LIVORNO, 17 MAG - A Livorno il San Patrizio festival, che sarà spazio alla musica e alla cultura irlandese dal 16 al 18 giugno. Previsti ospiti internazionali. Il festival si svolgerà all'ex Cinema Aurora di Livorno. Organizzato da Creative Hq, Italish Magazine, Q-Rob, in compartecipazione con il Comune di Livorno, il festival propone una rosa di artisti e intellettuali di fama internazionale che metteranno in mostra il loro talento in performance ed eventi esclusivi. Alla presentazione hanno partecipato l'assessore alla Cultura Simone Lenzi con l'attore e coorganizzatore Claudio Monteleone e, in collegamento da Dublino, l'organizzatore Massimiliano Roveri (detto Max o'Rover) insieme alla scrittrice irlandese Catherine Dunne.

Tra gli ospiti figurano Peter "Cursed" Murphy, Stephen James Smith, la stessa Catherine Dunne, Catherine Fitzgerald, Federico Platania, Enrico Reggiani, lo stesso Claudio Monteleone e Colm Mac Con Iomaire. Ognuno di loro porta un talento unico e un profondo legame con la cultura dell'Irlanda. (ANSA).