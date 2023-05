Maltempo: prorogata a domani allerta arancione in Alto Mugello

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAG - La sala della Protezione civile regionale della Toscana ha prorogato l'allerta arancione sull'alto Mugello (Firenze) fino a domani alle 13 e il codice giallo per rischio idrogeologico sulle zone settentrionali esteso fino alle 13 di domani.

Prosegue allerta gialla per vento sulle zone centrali per la giornata di oggi. Lo rende noto il governatore Eugenio Giani.

L'allerta arancione su alto Mugello, e anche su alta Val Tiberina e alto Casentino in provincia di Arezzo, originariamente era prevista fino alle 16 di oggi. (ANSA).