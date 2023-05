In Alto Mugello per frane in 500 isolati, oltre 200 mm pioggia

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAG - A seguito delle abbondanti piogge nei comuni dell'Alto Mugello - 207 i mm di pioggia caduti nelle 36 ore in località Faggiola sull'Appennino tosco-romagnolo - "si registrano numerose frane che stanno comportandola chiusura di strade e l'isolamento di centri abitati". Lo riferisce la Protezione civile della Città metropolitana, il cui personale è al lavoro. In particolare, secondo quanto spiegato dalla Metrocittà, risultano isolate Lutirano (già da ieri) e Abeto nel comune di Marradi, Coniale e Piancandoli nel territorio di Firenzuola: sono circa 500 le persone isolate.

Marradi, Firenzuola e anche Palazzuolo sul Senio -. dove oggi le scuole sono chiuse- poi "sono isolati sul versante romagnolo per le frane. Si possono raggiungere solo da Firenze", spiega Dario Nardella, sindaco della Metrocittà.

Per le prossime ore previste ancora piogge. "Stiamo monitorando i fiumi - illustra il presidente della Toscana Eugenio Giani -, il Lamone a Marradi è in aumento sopra il 1/o livello di criticità. Date le piogge previste è probabile che raggiunga il 2/o livello. Anche sul Santerno i livelli al momento si mantengono sugli stessi valori".

Difficili, si spiega dai vigili del fuoco, le operazioni per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità anche per i mezzi di movimento terra, a causa del persistere del maltempo.

La nebbia poi impedisce la visibilità per gli elicotteri. "La situazione è in continua evoluzione monitorata dal Coc (Centro Operativo Comunale) presso il distaccamento di Marradi".

Consigliato di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario, sospesi i treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza.

(ANSA).