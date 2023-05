Conference: Vogel, contro la Fiorentina ci sarà da soffrire

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Sarà una partita diversa rispetto all'andata, perché ci siamo creati un piccolo vantaggio. Non si è deciso niente ma abbiamo un piccolo vantaggio e quindi inizieremo avanti di un gol. Ma domani verrà presa una decisione, o dentro o fuori, e mi aspetto una partita molto difficile, in cui sicuramente dovremo soffrire. La Fiorentina cercherà di dare tutto per passare e noi dovremo difenderci nel modo corretto sperando di avere un'altra giornata perfetta come all'andata". Così l'allenatore del Basilea, Heiko Vogel, alla vigilia della semifinale di ritorno di Conference League contro i viola di Vincenzo Italiano, sconfitti 2-1 nel match di andata giocato al 'Franchi'.

"E' una partita che sarà storica per entrambe - dice ancora Vogel -. Mi aspetto una Fiorentina che comincerà con grande pressione per recuperare il piccolo svantaggio dopo l'andata.

Farà pressione anche quando avremo possesso palla, giocando in modo offensivo. Non mi pare che abbiamo avuto difficoltà in casa: dobbiamo dimenticare cosa è successo nel corso della stagione pensando solo a domani". (ANSA).