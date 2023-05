Maltempo, allerta arancione in parte Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAG - La sala regionale dela protezione civile della Toscana ha emesso un'allerta arancione per rischio idrogeologico dalle 21 di oggi fino alle 16 di domani su Alto Mugello, Valtiberina e Casentino, tra le province di Firenze e Arezzo. E' quanto rende noto su Telegram il presidente della Toscana Eugenio Giani.

"Prorogata - così sempre Giani sul social - allerta gialla anche per temporali forti e rischio idrogeologico fino a domani, ancora in corso allerta vento nella giornata di oggi, estesa fino a domani su zone centrali della Toscana. Prestiamo massima attenzione!" (ANSA).