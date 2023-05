Maltempo, a Marradi frane e case evacuate per precuazione

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAG - Frane e caduta di alberi sulle strade, con 5 auto bloccate per gli smottamenti ma nessun ferito e alcune cause evacuate per precauzione a causa dell'innalzamento del fiume Lamone: è quanto causato dal maltempo nel territorio del comune di Marradi, comune del fiorentino ma che si trova sul versante romagnolo dell'Appennino, in base a quanto si spiega dai vigili del fuoco e dalla protezione civile della Metrocittà. E domani scuole chiuse a Marradi, a Firenzuola e a Palazzuolo sul Senio. Sempre nel territorio di Marradi risulta isolata la frazione di Lutirano.

Sempre la Protezione civile della Città metropolitana di Firenze che segnala che "nelle ultime 12 ore sono state registrate persistenti precipitazioni su buona parte" del territorio del Fiorentino, "con particolare riferimento al settore dell'Alto Mugello (Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola) dove le piogge cumulate hanno superato i 95 mm di pioggia in 12 ore". "In conseguenza si è verificato un innalzamento dei livelli idrici di tutti i corsi d'acqua del reticolo idrografico di questo territorio e fra questi Senio, Santerno e Lamone". La Protezione civile della Metrocittà segnala inoltre che "nella zona della Romagna Toscana (Alto Mugello), la viabilità risulta compromessa a causa di numerose frane. Le condizioni del terreno sono tali che non si può escludere l'innesco di nuovi movimenti franosi. In conseguenza di ciò si rinnova l'invito ad evitare spostamenti". I tecnici sono intanto al lavoro su più strade per frane e cadute di alberi (su sr 302, sp 36, sp 306, sp 20, sp 29, sp 32, sp 58).

Per l'Alto Mugello la Protezione civile regionale ha emesso un'allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, così come per le aree dell'alta Val Tiberina e alto Casentino nell'Aretino, con validà dalle 21 di oggi alle 16 di domani. (ANSA).