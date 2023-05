I Maroon 5 annunciano il ritorno con un nuovo singolo

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Ritornano i Maroon 5 con un nuovo singolo intitolato Middle Ground, disponibile dal 19 maggio sulle piattaforme digitali. Si tratta della prima pubblicazione dal 2021 della band, vincitrice di 3 Grammy. Il gruppo canterà il nuovo brano alla finale di stagione di The Voice e presenterà il videoclip ufficiale diretto dal regista David Dobkin il 23 maggio.

Middle Ground è un inno profondo ed emozionante come nessun'altra canzone del loro catalogo. Il singolo è nato in un momento di grande flusso creativo e lancia un messaggio sulla fragilità e sull'umanità sia da un punto di vista personale, sia su scala universale. È quasi un tuffo indietro allo spirito libero e senza restrizioni della band nel 2002, al momento della pubblicazione del loro disco Songs About Jane, ma con tutta un'altra esperienza e saggezza.

I Maroon 5 sono attesi in Italia come headliner del Firenze Rocks il 18 giugno. (ANSA).