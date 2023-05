Verso ballottaggio a Siena e a Massa, a Pisa Conti rischia vincere 1/o turno

Si profila il ballottaggio a Siena e a Massa, porebbe invece già vincere al primo turno Michele Conti a Pisa. Questo il responso, a scrutinio ancora aperto, nei tre caspoluoghi di provincia andati al voto per le comunali 2023.

Nella città del Palio La cosa che sembrerebbe certa già da oggi è che Siena dovrebbe avere per la prima volta un sindaco donna. Il risultato che si profila per le elezioni comunali nella città del Palio sarebbe un ballottaggio tra Nicoletta Fabio, sostenuta dai partiti di centrodestra, e Anna Ferretti, che ha corso con il Pd e altre forze di centrosinistra ma senza il Movimento 5 Stelle che ha schierato in campo la propria candidata Elena Boldrini. A Massa, quanso sono 48 su 80 le sezioni scrutinate il sindaco uscente, recentemente sfiduciato, Francesco Persiani, fautore nel 2018 del passaggio della città al centrodestra, è avanti con il 34,12% delle preferenze, sostenuto da Forza Italia e Lega, ma non da Fratelli d'italia. Al secondo turno sarà scontro diretto con il segretario comunale Dem Enzo Ricci, sostenuto da Partito democratico e Alleanza Verdi e Sinistra, con alcune liste civiche, che è a quota 30,31%. Rischia di vincere al primo turno evitando il ballottaggio il sindaco uscente di Pisa sostenuto dal centrodestra unito (Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia) più tre liste civiche. Michele Conti quando il lento scrutinio dei voti si attesta a 50 sezioni elettorali su 86 è largamente in vantaggio rispetto allo sfidante del centrosinistra e M5S, Paolo Martinelli. Ma il dato, politico più che aritmetico, è che Conti ora al 51,2% potrebbe ottenere la riconferma già al primo turno, perché il suo principale competitor (staccato di oltre 2300 voti) si ferma intorno al 40% e può solo sperare in un eventuale ballottaggio. Si dovrebbero conoscere solo il 29 maggio poi i sindaci di Campi Bisenzio, Pescia e Pietrasanta. A Campi a spoglio ancora in corso, con 21sezioni scrutinate su 39, si profila il ballottaggio,all'insegna del centrosinistra, per l'elezioni del sindaco di Campi Bisenzio (Firenze). Davanti il candidato sostenuto dal Pd Leonardo Fabbri con il 30,6%, seguito da Andrea Tagliaferri, che corre per M5s, con il 20,57%. A Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti, sindaco uscente di Pietrasanta, sostenuto da Lega e Fi per un secondo mandato, a 19 sezioni scrutinate su 27 ha il 45,06% dei voti contro il 35,07 di Lorenzo Borzonasca, candidato del centrosinistra e del M5s. A Pescia il ballottaggio si profila tra il candidato del centrosinistra Riccardo Franchi e il candidato di alcune liste civiche Vittoriano Brizzi.