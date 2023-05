Traffico:Firenze; Giorgetti,da giugno avviso su scadenze Ztl

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAG - Un avviso, dal mese di giugno, per ricordare ai cittadini la scadenza del permesso Ztl. È quanto ha annunciato l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti rispondendo a una domanda di attualità in consiglio comunale.

"Come già anticipato la scorsa settimana, da giugno Sas invierà ai cittadini un avviso di cortesia per ricordare la scadenza del permesso per accedere alla Ztl - ha detto Giorgetti -. Si tratta di servizio che come Amministrazione abbiamo chiesto a Sas già da qualche tempo e che da giugno prenderà il via". Giorgetti ha poi ricordato che "l'autorizzazione scaduta non rappresenta un titolo valido al transito in Ztl e per questa ragione non è possibile procedere con l'archiviazione in autotutela". (ANSA).