Robotica educativa, a Pisa laboratori didattici-ludici per tutti

(ANSA) - PISA, 15 MAG - Guidare un robot all'interno di un bosco fantastico, imparare la geometria piana grazie e attraverso la robotica ma anche costruire le pedine degli scacchi con una stampante 3d e apprendere l'educazione stradale nonché la raccolta differenziata col robot umanoide Nao. Tutto questo sarà possibile durante i laboratori di robotica educativa che si svolgeranno all'interno del Festival della Robotica di Pisa il 19, 20 e 21 maggio alla Stazione Leopolda.

"Nessun limite di età - si spiega dagli organizzatori -, solo e soltanto voglia di apprendere e conoscere attraverso laboratori didattici, ludici e di stimolazione cognitiva rivolti a bambine e bambini, studentesse e studenti ma anche adulti.

Nessuna barriera generazionale infatti per due settori interdisciplinari, quali appunto l'intelligenza artificiale e la robotica, in forte espansione e capaci di coinvolgere sempre più aspetti legati alle attività quotidiane". Proprio per coinvolgere in maniera interattiva, pratica e immediata il grande pubblico - e non solo gli addetti ai lavori - il Festival della Robotica "offrirà, alla Stazione Leopolda e agli Arsenali Repubblicani, tanti (e diversificati) laboratori gratuiti". Per partecipare ai laboratori (tutti consultabili https://roboticafestival.it/laboratori-di-robotica-educativa/) è necessaria la prenotazione tramite eventbrite.

"Vogliamo offrire al grande pubblico una vasta gamma di attività - spiega Pericle Salvini, referente robotica educativa -. Tutto questo per dimostrare la versatilità della robotica in ambito educativo sempre tenendo ben presente che senza la componente umana sia la robotica che l'AI non hanno valore".

