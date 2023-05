Fiamme negli ex capannoni Pirelli a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 15 MAG - Intervento dei vigili del fuoco a Livorno intorno alle 11.25 in via della Meridiana negli ex capannoni Pirelli, vicino al perimetro esterno dell'ospedale, per un incendio di materiali vari che erano accatastati all'interno delle strutture abbandonate da anni. Una colonna di fumo nero ha allarmato alcuni residenti che hanno dato l'allrme.

L'incendio ha interessato soprattutto rifiuti che si trovavano all'interno dei capannoni. Sono tuttora in corso da parte dei vigili del fuoco gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. (ANSA).