Don Biancalani espone barca-simbolo per ricordare esodo migranti

"Una barca davanti a una chiesa non dovrebbe scandalizzare o stupire nessuno, perché la barca è uno dei più antichi simboli cristiani, prima della Croce". Così don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro a Pistoia, noto per la sua attività di accoglienza migranti, inaugurando oggi un'istallazione davanti alla chiesa per ricordare la tragedia dei migranti dall'Africa. E' esposta una barchetta da pescatori.

"Questa installazione - spiega don Massimo vuole essere una testimonianza per i passanti, per ricordare questa tragedia umana che continua. Tra l'altro i segnali che noi abbiamo, soprattutto dal Senegal e dal Gambia, sono che stanno partendo tante persone".

A bordo "di piccole barche come questa esposta qui - ha spiegato don Massimo -, non arrivano i migranti dalla Libia, ma dalla Tunisia sì. Sopra barche come questa, che ci è stata donata da un pescatore di Vada (Livorno), ci salgono addirittura in dieci". "La barca - sottolinea il prete - è un simbolo di salvezza. Chiaramente per chi si lancia nel Mediterraneo è quel mezzo che serve per raggiungere la 'terra promessa' e anche noi vogliamo contribuire con questo gesto simbolico, oltre che con i fatti, a questo loro esodo verso una terra promessa, l'Europa, che purtroppo diventa sempre più 'fortezza' inaccessibile".

