Amministrative, in Toscana l'affluenza al 58,14%

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAG - Quando sono arrivati i dati da tutte le sezioni della Toscana (413 su 413), l'affluenza definitiva per le elezioni amministrative nei 22 comuni dove si vota, risulta del 58,14% secondo il dato diffuso dal ministero dell'Interno. Alle precedenti elezioni comunali del 2018, quando si era votato in un solo giorno, l'affluenza registrata in Toscana era stata del del 59,64%.

Tra i comuni chiamati al voto 3 sono capoluoghi di provincia: Siena, Pisa e Massa. Si è votato inoltre a Capolona, Caprese Michelangelo e Pergine Laterina in provincia di Arezzo; Campi Bisenzio, Impruneta e Marradi nel Fiorentino; Castell'Azzara, Gavorrano, Magliano, Monte Argentario e Semproniano in provincia di Grosseto; Capraia Isola e Rio all'Elba per quanto riguarda il Livornese, Pietrasanta (Lucca); Montecatini Val di Cecina e Santa Maria a Monte nel Pisano; Pescia e Ponte Buggianese in provincia di Pistoia; Poggio a Caiano (Prato). Gli eventuali ballottaggi, fissati per il 28 e 29 maggio e previsti per i comuni con più di 15.000 abitanti, oltre che Siena, Pisa e Massa potrebbero riguardare Campi, Pietrasanta e Pescia. (ANSA).