Rubano la statua del ristorante, 6 denunciati a Castellina

(ANSA) - CASTELLINA IN CHIANTI (SIENA), 14 MAG - Sei giovani, tre ragazzi e tre ragazze, sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri per il furto di una statua, simbolo di un ristorante di Castellina in Chianti (Siena) dove avevano mangiato. Il furto risale ai giorni di Pasqua ma ora con indagini mirate, anche fatte esaminando le immagini riprse dalle telecamere interne, i sei sono stati individuati e raggiunti dall'Arma. Abitano nella provincia di Arezzo. La statua, 80 centimetri di altezza, raffigura un cuoco ed ha un preminente valore affettivo per chi gestisce il locale avendolo 'accompagnato' per tutta la vita professionale. Una specie di mascotte inanimata del cui furto venne fatta subito denuncia. Quando i carabinieri hanno trovato i presunti responsabili del furto, essi sono tornati a Castellina in Chianti ed hanno restituito la statua al ristorante.

I sei giovani sono stati denunciati a piede libero alla procura della Repubblica di Siena per furto in concorso, aggravato dall'aver agito per futili motivi. (ANSA).