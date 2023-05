Giro: un libro celebra il ritorno sulle strade della Versilia

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 14 MAG - Un libro celebra il ritorno del Giro d'Italia in Versilia, previsto il 16 maggio con l'arrivo a Viareggio (Lucca) e il giorno dopo con la tappa Camaiore-Tortona. La pubblicazione si intitola "Giro e Versilia Binomio vincente" e continua la sua corsa per centrare gli obiettivi di partenza, cioé raccogliere fondi - una volta pagate le spese di impaginazione e stampa - da destinare al volontariato. Il libro nasce da un'idea dell'associazione culturale "Orgoglio Bianconero" ed è scritto da Massimo Guidi, Roy Lepore, Giovanni Lorenzini e Giampiero Petrucci. In 203 pagine corredate da foto in bianco e nero e a colori, si rievoca il binomio tra questa terra e il grande ciclismo che ha radici già nel 1909 quando la Versilia venne attraversata dal Giro d'Italia già alla sua prima edizione. Era il 25 maggio e i corridori disputavano la sesta tappa (di otto previste) Firenze-Genova. Da allora la corsa rosa è passata da Viareggio e dintorni decine di volte e la popolazione ha potuto ammirare dal vivo campioni epici, Coppi, Bartali, Magni, Merckx, Gimondi, Moser, Saronni, fino ai giorni di Bugno, Pantani, Bettini, Cipollini e tutti gli altri. Il testo comprende interviste ai protagonisti versiliesi della corsa, Francesco Chicchi, Paolo Fornaciari, Fiorenzo Aliverti, Gianluigi Barsottelli, Giacomo Fini. La prossima presentazione è in calendario martedì 16 maggio alle 18.30 al Teatro dell'Olivo, grazie al Comune di Camaiore, nel corso di un incontro con molti personaggi del mondo delle due ruote. Il volume è disponibile alle librerie Mondadori, Tuttocoppe e Lungomare di Viareggio, a Diffusione del Libro a Lido di Camaiore e in diverse edicole. Chi è interessato può contattare l'associazione Orgoglio Bianconero all'indirizzo orgogliobianconero19192019@gmail.com. (ANSA).