'Bucato' con punteruolo da 3 rapinatori per difendere scarpe

(ANSA) - PISA, 14 MAG - Singolare caso di rapina la notte scorsa a Pisa, verso le ore 1.45, quando una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta in via Alessandro della Spina per la segnalazione di una persona ferita e sanguinante. Veniva appurato che poco prima il ferito, uno straniero, era stato avvicinato da due donne e un uomo, i quali pretendevano che lo stesso gli consegnasse le scarpe ed il telefono cellulare. Al suo diniego, uno dei tre aggressori lo feriva con un punteruolo all'altezza del quadricipite, poi si sono tutti allontanati.

L'uomo, soccorso da personale sanitario fatto intervenire dai poliziotti, veniva portato al pronto soccorso. I medici hanno riferito che la ferita non aveva recato danni gravi e che la prognosi è di 15 giorni. Tuttavia il ferito non è apparso molto chiaro ed esaustivo con la polizia nel riferire l'accaduto pertanto gli investigatori hanno avviato approfonditi accertamenti per definire il contesto in cui è maturata l'aggressione. (ANSA).