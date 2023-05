L'italiano 'Azzurro cielo' è l'iris più bello +rpt+

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAG - (Rpt con sottotitolo corretto) E' andato alla varietà 'Azzurro cielo', dell'ibridatore italiano Angelo Garanzini, il Fiorino d'oro, primo premio del 65/o Concorso internazionale dell'iris di Firenze. Sempre un ibridatore italiano, Augusto Bianco, con 'Muleta' si è aggiudicato il riconoscimento speciale attribuito dal Comune di Firenze per la migliore varietà di colore rosso che più si avvicina a quello dell'iris raffigurata sul gonfalone della città. La cerimonia di premiazione stamani nella Sala di Firenze Capitale in Palazzo Vecchio, presenti tra gli altri la vicesindaca Alessia Bettini, il presidente del Consiglio comunale Luca Milani e Vincenzo Corti, presidente della Società italiana dell'iris che insieme al Comune bandisce il concorso.

Tra gli altri premi quello della Regione Toscana è andato a 'Diablo rojo' di Schreiner's Garden (Usa) e quello di Confidustria Firenze a 'Mondo gatto' di Lorena Montanari (Italia).

E' dal 1954 che si tiene a Firenze un Concorso internazionale dell'iris. I rizomi di ogni varietà sono inviati da ibridatori di tutto il mondo nel periodo giugno-settembre e vengono coltivati al Giardino dell'iris del piazzale Michelangelo per tre anni prima di essere valutati da una giuria internazionale.

Si tratta di un concorso 'anonimo': ogni pianta iscritta è contrassegnata da una sigla in modo che la giuria, solo dopo aver ultimato il lavoro di giudizio, possa conoscere il nome della varietà e del suo ibridatore. (ANSA).