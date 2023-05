Han Jin-Sub scolpisce nel marmo Sant'Andrea per il Vaticano

(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 13 MAG - A Pietrasanta, la capitale degli scultori, è in lavorazione un imponente blocco di marmo per ottenere la figura di Sant'Andrea, primo prete cattolico coreano e martire, decapitato a Seul, in Corea, il 16 settembre 1846. L'opera è stata commissionata dalla Città del Vaticano a Han Jin-Sub, artista originario di Seul. L'opera, oggi, sta prendendo forma al Marble Studio di Nicola Stagetti e ha già ricevuto la visita del cardinale You Heung-Sik, arrivato per conto di Papa Francesco per verificare l'andamento della lavorazione. Nei locali del laboratorio, l'inviato pontificio è stato accolto dall'amministrazione comunale, dall'artista e dallo stesso Stagetti, insieme ai quali si è raccolto alcuni minuti in preghiera, davanti alla scultura.

"Dopo aver ricevuto l'incarico dal Vaticano - ricorda Han Jin-Sub, insieme alla moglie Maria - ho impiegato sei mesi per cercare informazioni e creare l'immagine. Poi, dallo Stato Pontificio hanno richiesto quattro volte il bozzetto e alla fine gli architetti di Sua Santità hanno scelto la versione in cui Sant'Andrea si mostra con le braccia aperte". Han Jin-Sub ne aveva preparata un'altra, con il santo nell'atto di camminare, un braccio proteso in avanti e in mano una croce: un'immagine che evocava gli 800 chilometri percorsi due volte dal martire, dalla Cina alla Corea ma che è stata scartata, anche per motivi logistici. "La scultura - spiega infatti l'artista di Seul, diplomato negli anni '80 all'Accademia di Belle Arti di Carrara e con un 'praticantato artistico' decennale nello Studio Sem - andrà in una nicchia, vuota da 600 anni, in piazza San Pietro.

La posizione scelta per le braccia garantisce una buona protezione dagli agenti atmosferici oltre a esprimere senso di accoglienza e misericordia verso tutti i popoli".

L'opera è alta 3,77 metri, pesa sei tonnellate e raffigura il martire in tradizionali vesti coreane; "L'ultima cosa che farò - rivela l'artista - saranno gli occhi". La fine del lavoro è per fine estate con l'inaugurazione a Roma nella seconda metà di settembre. Sant'Andrea è uno dei 103 martiri che Giovanni Paolo II canonizzò il 6 maggio 1984 durante il suo viaggio in Asia.

