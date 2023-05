Maltempo: codice giallo per temporali in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAG - Prosegue il maltempo in Toscana per tutta la giornata di oggi, venerdì 12 maggio, con temporali forti che si protrarranno fino alla tarda mattinata di domani prevalentemente lungo la costa meridionale e le isole. Il bollettino emanato dalla Sala operativa della Protezione civile regionale conferma dunque un codice giallo per rischio idrogeologico e temporali per l'intera giornata di oggi e lo conferma anche per domani, sabato 13 maggio, circoscrivendolo solo alla costa meridionale e le isole.

Sono in corso rovesci e temporali, spiega una nota, che caratterizzeranno tutta la giornata di oggi. I fenomeni saranno forti e a tratti più persistenti; inizialmente sulle zone di nord ovest e sul grossetano per poi spostarsi nelle aree interne. Per domani sono attesi rovesci e temporali anche intensi che persisteranno fino alla tarda mattinata sull'Arcipelago e la costa meridionale. (ANSA).