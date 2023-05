Maltempo: bilancio dei danni a Grosseto, seminagioni distrutte

(ANSA) - GROSSETO, 12 MAG - Il maltempo di due giorni fa intorno a Grosseto, nella zona di Roselle, ha causato l'allagamento di decine di ettari di terreni agricoli coltivati, finiti sott'acqua. In particolare, spiega Coldiretti Grosseto, l'esondazione del torrente Salica ha trascinato via le piantine di ortaggi appena seminate e danneggiato le attrezzature di un'azienda agricola.

Le immagini video girate dall'imprenditore della stessa fattoria mostrano il torrente in piena che travolge tutto ciò che ha incontrato portandosi via, insieme alle piante di pomodori, insalata e zucchine, l'impianto di irrigazione ed i teli per la pacciamatura. Un danno da migliaia di euro che azzera il lavoro di settimane e che costringe l'azienda a ripartire da capo.

"L'allagamento dei terreni - spiega la Coldiretti - rende impossibile le lavorazioni e mette a rischio i futuri raccolti che potrebbero "soffocare" a causa del ristagno prolungato dell'acqua". (ANSA).