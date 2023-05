Incidenti lavoro, cade tubo metallico, ferito 38enne

(ANSA) - CAMPI BISENZIO, 12 MAG - Un 38enne è rimasto ferito in seguito della caduta di un tubo metallico in testa in una ditta tessile di Campi Bisenzio (Firenze).

L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Careggi. Sul posto, poco dopo le 12, sono intervenuti i soccorsi sanitari ed il personale della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl.

Un altro incidente sul lavoro si è verificato in una ditta di trasporti, sempre a Campi Bisenzio, dove un 21enne ha riportato una ferita ad un dito con un trincetto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e l'Asl antinfortunistica.

