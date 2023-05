In Toscana 120 dimore storiche aperte per Giornata nazionale

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAG - In occasione della 13esima Giornata nazionale dell'Associazione Dimore storiche italiane, il 21 maggio, saranno aperti gratuitamente in Toscana oltre 120 luoghi, tra castelli, rocche, ville, parchi e giardini, di cui 37 sono nella provincia di Firenze. Gli ingressi ad alcune dimore, si spiega in una nota, sono a numero limitato ed è necessaria la prenotazione.

A Firenze saranno aperte, tra le altre, la villa Medicea Lorenese del Poggio Imperiale, con concerto della Scuola di Musica di Fiesole (ore 17), Palazzo Antinori di Brindisi Aldobrandini, Palazzo Frescobaldi, la terrazza Antica Torre di via Tornabuoni, con concerto a cura della Scuola di Musica di Fiesole (ore 11), Palazzo Leopardi - Galleria studio Marcello Tommasi che propone la mostra 'Alberi di Luce' di Luciano Sabadin. Aperti al pubblico anche il giardino Torrigiani e il giardino di Palazzo Wagnière-Fontana Elliott. Nella provincia fiorentina poi saranno accessibili la Fondazione Primo Conti di Fiesole, villa di Tizzano a Bagno a Ripoli, villa i Collazzi a Scandicci, la cantina storica della Fattoria Pasolini dall'Onda a Barberino Tavarnelle, il castello del Trebbio a Santa Brigida e il convento e santuario di Monte Senario a Vaglia. Proposti anche cinque percorsi guidati a cura dell'Associazione culturale Città Nascosta dedicati a studi d'artisti e antichi giardini, dimore gentilizie e facciate dipinte, nobili palazzi e all'eleganza di via Tornabuoni. (ANSA).