Bandiere blu, Toscana ottiene un nuovo vessillo

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAG - La Toscana si vede assegnare una nuova Bandiera blu per le sue spiagge: il vessillo, assegnato dalla Foundation for Environmental Education alle località che si distinguono per la qualità delle acque e dei servizi, è andato al comune di Orbetello (Grosseto). In totale la regione ne conta 19 contro i 18 dell'anno scorso piazzandosi però al terzo posto, a pari merito con la Campania, mentre nel 2022 era seconda. In testa alla classifica anche quest'anno c'è la Liguria che segna 2 nuovi ingressi e raggiunge 34 località, mentre guadagna il secondo posto la Puglia che sale a 22 riconoscimenti con 4 nuovi comuni.

Le Bandiere blu assegnate alla Toscana riguardano spiagge nei comuni di Carrara, Massa, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Pisa, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina, Follonica, Castiglione della Pescaia, Grosseto e Orbetello.

Quanto agli approdi premiati porto di Pisa (Pisa), Marina Cala de' Medici (Rosignano Marittimo), porto di Marciana Marina Porto Azzurro, Marina di Punta Ala (Castiglione della Pescaia), porto della Maremma (Grosseto)23. Marina Cala Galera (Monte Argentario). (ANSA).