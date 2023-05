Albero cade in A1, tre mezzi contro e un ferito

(ANSA) - AREZZO, 12 MAG - Un albero è caduto intorno alle ore 16:30 sulla A1 Milano - Napoli, nel tratto compreso tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma, al km 336, e tre mezzi, un camion, un furgoncino e un'auto, secondo quanto si apprende dai soccorritori, hanno impattato con la pianta. Una persona è rimasta ferita in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Attualmente nel tratto compreso tra Incisa ed Arezzo, che è stato chiuso per circa 30 minuti, il traffico transita su due corsie e si registrano 10 chilometri di coda in aumento in direzione Roma. Per le lunghe percorrenze verso Roma Autostrade consiglia di uscire alla stazione di Firenze Impruneta, immettersi sul raccordo Siena - Bettolle Ss 326 e rientrare in A1 Milano - Napoli alla stazione di Valdichiana. (ANSA).