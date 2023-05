Pitti Uomo, 825 brand giocano al rilancio

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAG - Giocare è la parola d'ordine di Pitti Uomo 104, in programma dal 13 al 16 giugno alla Fortezza da Basso di Firenze, con 825 brand presenti (di cui il 41% esteri). Dopo gli anni di pandemia e le difficoltà legate alla guerra e al caro prezzi, l'organizzazione ha deciso di puntare su un tema-guida in grado di spingere le aziende a trovare un punto di svolta, Pitti Games.

"Ci siamo spinti a immaginare i saloni di Pitti come un grande tavolo da gioco sul quale divertirsi, ma anche puntare il tutto per tutto, scommettere su se stessi e sulla propria strategia, considerare l'avversario e i partner, uscire dalle sicurezze, tentare qualche azzardo, essere individualisti o fare gioco di squadra", spiega Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine.

Ecco che al salone, in cui saranno in mostra le collezioni per la P/E 2024, sono anche attesi eventi speciali in grado di attirare professionisti da tutto il mondo. Come la sfilata di Fendi, che presenterà la collezione uomo il 15 giugno alla Fendi Factory, polo produttivo a Capannuccia, nel comune di Bagno a Ripoli, recentemente inaugurato. C'è poi il guest designer dell'edizione, il californiano Eli Russell Linnetz, che presenterà la sua etichetta Erl con una sfilata la sera del 15 giugno e con una installazione in Fortezza. Sempre in Fortezza ci sarà un'installazione del brand Chulaap, fondato nel 2015 dal designer d'origine thailandese e sudafricano d'adozione Chu Suwannapha. La forza creativa che arriva dal suo background celebra l'Africa contemporanea, incorporandone le tradizioni e unendovi motivi come il batik o dettagli come origami o ricami.

Ci sono poi le novità nelle sezioni speciali: il nuovo allestimento curato dallo svizzero Sebastiano Tosi per la sezione 'I go out' dedicata ai brand per la vita all'aria aperta, e la nuova partnership per la sezione dedicata ai brand sostenibili: per la prima volta Kering Material Innovation Lab (Kering Mil), centro di ricerca interno al gruppo Kering impegnato a favore della riduzione dell'impatto ambientale, metterà a disposizione dei designer una biblioteca di materiali e tessuti certificati per la realizzazione di una capsule che debutterà poi in Fortezza. (ANSA).