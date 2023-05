Notte dei musei, Galleria dell'Accademia aperta fino alle 22

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAG - Torna La notte europea dei musei e sabato 13 maggio, la Galleria dell'Accademia di Firenze sarà straordinariamente aperta di sera, dalle ore 19 alle ore 22, con un biglietto d'ingresso al costo simbolico di 1 euro, iniziativa che coinvolge i musei del MiC - Ministero della Cultura, oltre che le più importanti istituzioni in Europa, Un'occasione per godersi tutte le collezioni permanenti conservate nel museo che spaziano dal Duecento al XIX secolo, grazie anche alla nuova illuminazione Led di cui la Galleria è dotata. Una luce, si spiega, che proprio con il buio della notte che trapela del lucernario, accarezza le opere scultoree di Michelangelo Buonarroti esaltandone il modellato, soprattutto il 'non finito' dei Prigioni che accompagnano il pubblico, come fossero nella navata di una chiesa, verso la Tribuna e il suo David. Sarà possibile ammirare una carrellata di fondi oro. La Gipsoteca, riaperta recentemente con un nuovo allestimento, che espone, oltre 400 gessi, tra busti, bassorilievi, sculture monumentali, modelli originali in gran parte di Lorenzo Bartolini. Nella sala del Colosso, invece, dove campeggia l'imponente bozzetto in terra cruda del Ratto delle Sabine del Giambologna, i visitatori potranno soffermarsi davanti ad alcuni dei più eccellenti esempi della pittura fiorentina del Quattrocento e del primo Cinquecento, e da qui accedere alla saletta dedicata al Quattrocento. Nella sezione degli strumenti musicali, si potranno trovare esemplari unici provenienti dalle collezioni private dei granduchi di Toscana, i Medici e i Lorena. (ANSA).