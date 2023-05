Non basta Cabral, il Basilea beffa la Fiorentina in Conference

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - La Fiorentina perde 2-1 contro il Basilea e ora per raggiungere la finale di Conference League di Praga giovedì prossimo dovrà andare a vincere in Svizzera al St. Jakob-Park. In avvio subito brivido al Franchi con la rete di Augustin annullata per fuorigioco dall'arbitro francese Letexier. Al 26' il vantaggio viola con il gol dell'ex Cabral. Nella ripresa la rimonta degli svizzeri che si portano in parità al 26' con Diouf e poi completano la rimonta al 47' con Amdouni. (ANSA).