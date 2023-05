In Toscana 1.145 nuovi casi Covid e 21 decessi nella settimana

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAG - Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 1.145 nuovi casi di Covid-19 e 21 nuovi decessi: 14 uomini e 7 donne con un'età media di 85,7 anni, residenti 8 nella provincia di Firenze, 1 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 2 a Livorno, 2 a Arezzo, 2 a Siena, 2 a Grosseto, 1 fuori Toscana e che portano il totale a 11.730.

Il numero dei contagiati rilevati in regione dall'inizio della pandemia sale a 1.602.675. A oggi i ricoverati in ospedale sono 144, 39 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 21,3%,, di questi 6, stabili, si trovano in terapia intensiva.

In 5.221 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (895 in più rispetto alla settimana precedente, più 20,7%). Sono 5.365 le persone che risultano ancora positive. I guariti crescono dello 0,02% (268 persone) e raggiungono quota 1.585.580 (98,9% dei casi totali).

Riguardo all'andamento per provincia, in una settimana, Firenze ha registrato 284 casi in più, Prato 47, Pistoia 118, Massa Carrara 69, Lucca 136, Pisa 121, Livorno 84, Arezzo 121, Siena 87, Grosseto 75. (ANSA).