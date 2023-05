Crolla muro a Firenze, danneggiate auto e ciclomotori

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAG - Un muro di confine è crollato abbattendosi in una corte interna adibita a parcheggio di auto e ciclomotori, diversi veicoli sono rimasti danneggiati.

E' accaduto la scorsa notte, poco prima delle 2, in via Palazzo dei Diavoli a Firenze e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest. Secondo quanto riferito dai soccorritori nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo. (ANSA).