Torna Città dei lettori, 100 ospiti e omaggio a Italo Calvino

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAG - Bernardine Evaristo, Nicola Lagioia, Sheena Patel, Paolo Nori, Vera Gheno, Franco Arminio, Igiaba Scego, Carlo Ginsburg: sono alcuni degli ospiti de 'La città dei lettori', il festival giunto alla sesta edizione e che è organizzato da Fondazione Cr Firenze e Associazione Wimbledon Aps, diretto da Gabriele Ametrano. L'apertura è dal 25 al 27 maggio a Prato per poi trasferirsi a Villa Bardini, a Firenze, sede storica dell'iniziativa. In totale, da maggio a ottobre, si tratta di 18 tappe su altrettanti comuni, con oltre 100 ospiti e più di 40 giornate di eventi. 'Leggere cambia tutto' è il messaggio che accompagna la manifestazione sin dalla nascita e che quest'anno, in occasione del centenario di Italia Calvino, si intreccerà a un percorso legato al tema della narrazione con il focus 'Sulla fiaba'.

Il cartellone di incontri toccherà altre cittadine e paesi della Toscana.

Per la prima volta approda al festival la scuola Holden, che proporrà un laboratorio di scrittura dal titolo 'Scrivere è come viaggiare', con Cristiano Cavina (dal 9 all'11 giugno a Firenze). Torna poi il doppio appuntamento con la cinquina del Premio Strega, che sarà ospite della tappa fiorentina del festival per il primo incontro con il pubblico dopo la selezione (9 giugno).

I presidenti di Fondazione Cr Firenze, Luigi Salvadori, e della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, Jacopo Speranza, hanno evidenziato che si tratta di "un felice passaggio di testimone tra lettori 'piccoli' e 'grandi' dopo la partenza col botto della prima edizione, appena conclusa, dedicata ai bambini". Gabriele Ametrano, direttore del progetto e presidente dell'associazione Wimbledon Aps ha evidenziato che l'obiettivo è "portare la lettura e il libro anche dove difficilmente le pagine raggiungono i lettori". Secondo il sindaco Dario Nardella la manifestazione ha "autori interessantissimi, ci aspettiamo presenze record". (ANSA).