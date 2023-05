Serra Yilmaz legge le 'Novelle orientali' di Yourcenar

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAG - È un Oriente largamente inteso quello tratteggiato dalla scrittrice Marguerite Yourcenar nelle sue 'Novelle orientali'. Una raccolta ammantata di poesia e racconti struggenti a cui l'attrice Serra Yilmaz attinge per il suo spettacolo-reading in programma il 12 maggio (ore 20,30) sul palco del teatro Goldoni di Firenze, stagione 2023 del Teatro delle Donne.

Grande amante dell'Oriente, Marguerite Yourcenar mescola memorie di viaggi e racconti. Ora tragici, ora mitologici, ora ripresi da vecchie tradizioni sconosciute ai più, apologhi taoisti. Miti indù che parlano di sentimenti umani e passioni nelle loro sfumature più varie e contraddittorie, come pure del potere salvifico dell'arte che pare intatto in ogni epoca dell'umanità. Un testo, si spiega, "che si combina a meraviglia con la storia e l'indole di Serra Yilmaz, attrice turca ormai di casa in Italia - ma con ampi trascorsi anche in Francia, dove si è laureata in Psicologia e ha studiato teatro - , interprete prediletta di Ferzan Özpetek". Seguendo Yourcenar, si va dai Balcani al Giappone, includendo l'amatissima Grecia (che la scrittrice considerava sua terra di elezione, conosciuta attraverso il poeta Andre Embiricos, a cui il volume è dedicato) e ci si spinge fino all'India. Attraverso l'interpretazione di Selma Yilmaz si potrà percorrere "un viaggio in cui è il destino a prendersi gioco degli uomini e a guidare i loro passi e dove si ricorda che la via verso la libertà si esprime sovente attraverso il sogno totalizzante dell'arte". (ANSA).