Ottoni dell'Orchestra della Toscana fanno Bach jazzato a Porcari

(ANSA) - PORCARI (LUCCA), 10 MAG - L'Ort-Orchestra regionale della Toscana il 13 maggio porta Bach in chiave jazz a Porcari (Lucca) in uno spettacolo che chiude la rassegna Profumi di scena e che vedrà sul palco anche l'attrice Isabella Brogi.

Luogo del concerto, organizzato dal Comune in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, sarà l'auditorium Vincenzo da Massa Carrara. Inizio alle 21. Nell'interpretazione in stile jazz di uno dei più grandi compositori della storia europea, appunto Johann Sebastian Bach, si cimenterà l'ensemble degli ottoni e delle percussioni dell'Ort, con voce recitante di Isabella Brogi. La performance è un viaggio tra letture, musiche e un pure un po' di gossip 300 anni dopo. Le composizioni di Bach sono state arrangiate in stile jazz da Demetrio Bonvecchio.

Alle trombe ci saranno Donato De Sena, Stefano Benedetti e Luca Betti. Ai corni Andrea Albori e Massimo Marconi, mentre il trombone sarà affidato a Fabiano Fiorenzani e la tuba a Riccardo Tarlini. Roberto 'Dumbo' Bichi si occuperà, infine, di batteria e percussioni. Lo spettacolo dura circa un'ora ed è una produzione della Fondazione Ort. Il biglietto intero costa 15 euro (12 euro per gli over 65 anni e chi ha la Carta dello spettatore di Fts; 8 euro il biglietto per studenti universitari con Carta studente della Toscana e biglietto futuro under 35 di Unicoop Firenze). (ANSA).