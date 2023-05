Torna a Cortona il festival internazionale di fotografia

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - Torna On the Move, il festival internazionale di fotografia in programma dal 13 luglio al primo ottobre a Cortona, in Toscana. Il clou sarà, come ogni anno, nelle giornate inaugurali (13-16 luglio), quando arriveranno i più grandi esperti nazionali e internazionali della fotografia, impegnati in eventi, presentazioni, talk e workshop. Il programma della tredicesima edizione è stato presentato alle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo a Torino. "More or Less è il tema. Queste categorie definiscono il mondo in cui viviamo, le nostre aspirazioni, le nostre paure, le nostre appartenenze" spiega il direttore artistico Paolo Woods.

A interpretare la dicotomia tra "più e meno" sono stati invitati più di 30 artisti per 26 mostre allestite tra il centro storico della città, la Fortezza medicea del Girifalco e la Stazione C nei pressi della Stazione di Camucia-Cortona. Tra questi alcuni grandi nomi come Larry Fink, di cui sarà esposta la raccolta dal titolo Class Issues e Chauncey Hare con le opere Working Class Heroes, esposte per la prima volta in Italia. Due le mostre realizzate con Intesa Sanpaolo: Standing Still di Massimo Vitali, di cui saranno esposti lavori iconici dagli anni '90 a oggi, e Il caso Africo, dall'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, che raccoglie il reportage di Valentino Petrelli nel paese dell'Aspromonte nel 1948 e che sarà esposto a Cortona per la prima volta nella sua integrità. Occhi puntati anche sulle mostre collettive, tra le quali l'inedita Ambiziosamente tua - Amore e classi sociali nel fotoromanzo a cura di Frédérique Deschamps e Paolo Woods con la Fondazione Mondadori, che mette in mostra i tesori fotografici, alcuni dei quali inediti, della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

Tra le novità il Premio Vittoria Castagna, indetto dall'Associazione Culturale Onthemove, rivolto a giovani che operano nel marketing e comunicazione per la produzione culturale. (ANSA).