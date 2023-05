Carro deragliato: procura ora indaga per 'delitto di pericolo'

(ANSA) - FIRENZE, 09 MAG - Sul deragliamento del treno merci alla stazione di Firenze Castello dello scorso 21 aprile, la procura fiorentina cambia l'ipotesi di reato e indaga, non più per danneggiamento aggravato, ma per l'ipotesi meno grave di 'delitto colposo di pericolo'. Il fascicolo è al momento senza indagati. Intanto, la pm Ornella Galeotti ha disposto un nuovo sopralluogo sul carro a cui parteciperà anche la Digofema, l'autorità investigativa del ministero dei Trasporti.

In base ai primi accertamenti, il carro era stato sottoposto a due controlli nell'ultimo anno, cioè nel novembre 2022 e poi nel febbraio scorso. Poi è ritornato operativo, fino all'incidente del 21 aprile che divise l'Italia in due, provocando ritardi di ore sulla direttrice nazionale Roma-Milano compresa l'Alta velocità. (ANSA).