Cade dall'alto mentre lavora su yacht in cantiere, ferito

(ANSA) - LIVORNO, 09 MAG - Infortunio sul lavoro per un 56enne di Cascina (Pisa) che è stato trasferito in codice giallo in ospedale dopo una caduta dall'alto mentre questa mattina stava effettuando delle lavorazioni a bordo di uno yacht all'interno dei cantieri Benetti a Livorno. L'uomo, che è sempre rimasto cosciente, nella caduta ha riportato un trauma toracico ed è stato subito soccorso dai colleghi e dai volontari della Misericordia intervenuti sul posto insieme a una squadra dei vigili del fuoco. (ANSA).