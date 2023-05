Borsa: Milano amplia il calo (-0,77%), contrastate Banco ed Mps

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Amplia il calo Piazza Affari (Ftse Mib -0,77% a 27.214 punti) al traguardo di metà seduta con il il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi che si porta di nuovo a 194 punti e il rendimento annuo italiano in crescita di 0,8 punti al 4,2% e quello tedesco in calo di 0,9 al 2,3%.

Contrastate Banco Bpm (+4,41%) ed Mps (-2,08%) dopo i conti trimestrali, che Bper (+1,82%) presenta in giornata. Effetto conti anche su Brembo (+1,46%) e su Diasorin (-1,22%). Sempre meno i rialzi, limitati a Unipol (+0,3%), Italgas (+0,1%) e Snam (+0,8%), alla vigilia della trimestrale.

Pesano Prysmian (-2,92%) e Saipem (-2,65%), penalizzata insieme ad Eni (-1,2%) dal calo del greggio (Wti -1,08% a 72,36 dollari al barile). Segno meno per Amplifon (-2,37%), Moncler (-1,65%) e Interpump (-1,44%). In calo Stm (-0,88%), Iveco (-0,85%), che ha annunciato l'acquisto del 100% della joint-venture con il produttore di camion elettrici Usa Nikola, e Cnh (-0,85%), insieme a Tim (-0,52%) e Intesa (-0,5%).

Poco mossa Unicredit (-0,04%), invariata Stellantis (+0,01%), che fa meglio dei rivali in Europa dopo le vendite di auto in Cina, più debole invece Ferrari (-0,52%) (ANSA).