E' grave uomo trovato con trauma a testa in Darsena Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 08 MAG - Un uomo, 50enne che non aveva documenti con sé, si trova in gravissime condizioni all'ospedale di Livorno dove è ricoverato nel reparto di rianimazione per una ferita alla testa che potrebbe essere compatibile con una caduta ma anche per il colpo ricevuto da un corpo contundente.

L'uomo è stato ritrovato a terra esanime alla base di uno scalandrone in Darsena Nuova intorno alle 3 dal personale del 118 dopo una segnalazione al centralino di emergenza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la vicenda. Secondo prime ipotesi dei militari l'uomo potrebbe essere caduto dalla spalletta, da un'altezza di quattro metri e aver sbattuto violentemente la testa oppure potrebbe aver ricevuto un appunto un forte colpo alla nuca da terzi. Il fatto di come sia caduto è uno dei punti sui quali le indagini dei carabinieri stanno cercando di far luce. Diverse persone, forse testimoni diretti o indiretti, sono state sentite in caserma. (ANSA).